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В Туле прошла приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского
Фото пресс-службы администрации города.

В Туле прошла приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского

Претензий к работе подрядчика ни у кого не возникло.

Участки от ул. Станиславского до ул. Рязанской и от Городского переулка до ул. Николая Руднева в этом году были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

11 июня в Туле прошла комиссионная приемка выполненных работ. В ней приняли участие представители управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города, депутаты гордумы, представители ФКУ «Упрдор Москва-Харьков», ГУ ТО «Тулаупрадор», общественной организации инвалидов и др.
 
В ходе ремонта в Городском переулке на участке от ул. Станиславского до ул. Рязанской были выполнены следующие виды работ: ремонт покрытия проезжей части с установкой бортовых камней, ремонт смотровых колодцев, ремонт съездов и примыканий на прилегающие улицы, обустройство тротуаров, остановочных площадок и технических средств организации дорожного движения: перильных ограждений, дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей. 
 
 

Общая площадь ремонтируемого асфальтобетонного дорожного покрытия составила 6,95 тыс. кв.м. Протяженность отремонтированного участка - 535 м. Площадь отремонтированных тротуаров – 2752 кв.м.

Стоимость работ – 17 911 806,77 рублей.

На ул. Станиславского общая площадь ремонтируемого асфальтобетонного дорожного покрытия составила 7,44 тыс. кв.м. Протяженность отремонтированного участка - 390 м. Стоимость работ – 17 401 816,19 рублей. Площадь отремонтированных тротуаров – 2437,67 кв.м.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все работы были выполнены в срок. Претензий к их качеству у приемной комиссии не возникло.

Напомним, на ремонт дорог в Туле в рамках национального проекта «БКАД» в этом году предусмотрено более 540 млн рублей. 

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Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 1
Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 2
Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 3
Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 4
Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 5
Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 6
Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 7
Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 8
Приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:07 +3
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