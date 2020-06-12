В Туле прошла приемка дорог в Городском переулке и на ул. Станиславского
Претензий к работе подрядчика ни у кого не возникло.
Участки от ул. Станиславского до ул. Рязанской и от Городского переулка до ул. Николая Руднева в этом году были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Общая площадь ремонтируемого асфальтобетонного дорожного покрытия составила 6,95 тыс. кв.м. Протяженность отремонтированного участка - 535 м. Площадь отремонтированных тротуаров – 2752 кв.м.
Стоимость работ – 17 911 806,77 рублей.
На ул. Станиславского общая площадь ремонтируемого асфальтобетонного дорожного покрытия составила 7,44 тыс. кв.м. Протяженность отремонтированного участка - 390 м. Стоимость работ – 17 401 816,19 рублей. Площадь отремонтированных тротуаров – 2437,67 кв.м.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, все работы были выполнены в срок. Претензий к их качеству у приемной комиссии не возникло.
Напомним, на ремонт дорог в Туле в рамках национального проекта «БКАД» в этом году предусмотрено более 540 млн рублей.