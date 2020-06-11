Официальные лица Тульской области поздравляют с Днем России

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

- Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России! Мы все любим нашу Родину — страну великой истории и культуры, талантливых, самоотверженных и сильных духом людей.

На протяжении веков истинные патриоты ратными и трудовыми подвигами, научными открытиями, героическими свершениями укрепляли могущество нашей державы.

И сегодня мы, нынешнее поколение, гордимся своей страной, чувствуем ответственность за настоящее и будущее Отечества.

Тульская область во все времена была и остается надежной опорой государства. Регион развивается, мы привлекаем инвестиции в экономику, модернизируем социальную сферу. Делаем всё, чтобы жизнь на тульской земле становилась лучше, уютнее, комфортнее.

Залог успеха на этом пути — неравнодушие и сплоченность наших жителей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности, будем и дальше развивать регион и Россию. Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира и добра!