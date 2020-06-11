Официальные лица Тульской области поздравляют с Днем России

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
- Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России! Мы все любим нашу Родину — страну великой истории и культуры, талантливых, самоотверженных и сильных духом людей.
На протяжении веков истинные патриоты ратными и трудовыми подвигами, научными открытиями, героическими свершениями укрепляли могущество нашей державы.
И сегодня мы, нынешнее поколение, гордимся своей страной, чувствуем ответственность за настоящее и будущее Отечества.
Тульская область во все времена была и остается надежной опорой государства. Регион развивается, мы привлекаем инвестиции в экономику, модернизируем социальную сферу. Делаем всё, чтобы жизнь на тульской земле становилась лучше, уютнее, комфортнее.
Залог успеха на этом пути — неравнодушие и сплоченность наших жителей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности, будем и дальше развивать регион и Россию. Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира и добра!
Сергей Харитонов,
председатель Тульской областной Думы.
- Уважаемые земляки! От имени депутатов Тульской областной Думы поздравляю вас с Днем России! Это праздник великого государства и каждого гражданина, каждой российской семьи. Он символизирует единство большого народа, нашу общую историю и созидательную любовь к Родине, уверенность в ее счастливом будущем.
Каждый из вас своим добросовестным трудом, активной общественной и волонтерской деятельностью вносит посильный вклад в уверенное, поступательное развитие России. Ведь тульский край всегда был и останется надежным оплотом державы, ее мастерской и центром культуры.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в работе на благо нашей страны!
Ольга Слюсарева, Дмитрий Миляев,
глава МО город Тула глава администрации города Тулы.
- Дорогие земляки! От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с государственным праздником — Днем России!
Этот день олицетворяет нашу неразрывную связь с Отечеством и его богатой тысячелетней историей, с настоящим и будущим нашей великой державы. Нас всех объединяет стремление видеть Россию сильным, развивающимся государством, свободным и независимым от внешнего влияния и мировых кризисов.
В это непростое время хочется особенно подчеркнуть, что любовь и преданность своей Отчизне, сплоченность и единение остаются залогом успешного развития России. Только вместе мы можем добиться благополучия нашей страны и обеспечить достойную жизнь нашим потомкам. Только сохраняя верность традициям патриотизма, сберегая ценности, которые скрепляют наш народ, мы с уверенностью сможем гарантировать процветание нашего государства.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья и счастья, мира и согласия вашим семьям! Пусть в реализации всех намеченных планов вам сопутствует успех, пусть вас окружают взаимопонимание, благополучие и забота близких.
Роман Прасков, прокурор
Тульской области
государственный советник
юстиции 3 класса.
- Уважаемые жители области! Примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны! День России – праздник каждого жителя нашей многонациональной страны, который своим личным трудом способствует укреплению могущества Родины, ее единения. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях и свершениях.
Сергей Галкин, начальник
УМВД России по Тульской области.
- Уважаемые жители Тульской области! Дорогие друзья! Поздравляю с Днем России! Это праздник национального единения. Мы – граждане великого государства, и забота о нашем общем доме, радость за будущее детей, уважение к живущим рядом людям – вот вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра, мира и всех земных благ!
Владимир Усов, и. о. руководителя СУ СК РФ
по Тульской области.
- Дорогие жители Тульской области! От всего сердца поздравляю вас с Днем России! В этот светлый день хочется пожелать гордиться тем, что мы – россияне. Наша страна доказала свой высокий авторитет великой державы, которая сегодня занимает достойное место в мире. Желаю, чтобы вы всегда были полны сил, энергии и желания исполнять свои мечты. Здоровья вам и вашим семьям, любви, удачи, мирного неба над головой.
Олег Петрик,
начальник Управления Росгвардии по Тульской области,
генерал-майор полиции.
- Дорогие земляки! От имени Управления Росгвардии и от себя лично поздравляю вас с Днем России! Этот праздник является одним из ярчайших символов суверенитета нашей страны, ее богатой истории, многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, внесших свой вклад в строительство, укрепление и защиту Российского государства.
Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы — единое целое. Только вместе мы сможем сохранить и приумножить наши сегодняшние достижения, используя их на благо людей, благополучие нашего края и страны в целом.
Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне и придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям и задачам. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Николай Воробьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы.
- Этот государственный праздник объединяет патриотов огромной страны – тех¸ кто своим трудом, гражданской активностью и стремлением менять жизнь к лучшему делает Россию сильнее. Ваши профессиональные успехи, инициативность и неравнодушие – бесценный вклад в развитие и процветание государства. Мы гордимся нашей историей, нашей Великой Победой, современными научными, производственными достижениями, творческим и культурным потенциалом, спортивными триумфами. Приумножать эти результаты – значит, строить будущее России вместе!
В этом году День России имеет особое значение: он проходит в преддверии голосования по поправкам в Конституцию – важного исторического события, которое определит завтрашний день страны, ее благополучие и безопасность. А ведь именно ради нашего будущего и будущего наших детей мы живем, работаем и созидаем.
От всей души желаю вам и вашим семьям добра и мира, здоровья и удачи, новых побед и свершений на благо любимой, великой России!
Николай Петрунин,
депутат Государственной Думы ФС РФ.
- Уважаемые жители Тульской области! 12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День России. Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину, кто гордится ее героическим прошлым, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит ее настоящее.
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.
В самые сложные периоды истории Российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.
В этот праздник примите пожелания здоровья и успехов в достижении ваших целей. Пусть вас окружают уют и достаток, счастье и взаимопонимание, благополучие и забота близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас!
Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы ФС РФ.
- Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с главным государственным праздником страны – Днем России! Этот праздник – знак уважения к Отечеству, символ национального единения, нашей общей ответственности за судьбу страны, за ее настоящее и будущее. Это праздник всех, кто любит Россию, кто гордится славными страницами ее истории, духовным и культурным наследием.
Сила России – в ее гражданах. Ежедневно каждый из нас своим добросовестным трудом способствует построению современного гражданского общества, эффективного государства, обеспечивает дальнейшее успешное социально-экономическое развитие страны, делает страну лучше, богаче и краше, делает ее комфортной для жизни людей, – для нас с вами, для наших детей и внуков.
Желаю вам мира, добра, благополучия и новых побед и свершений на благо нашего Великого Отечества!
Сергей Гребенщиков,
председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тульской области, депутат Тульской областной Думы.
- Уважаемые земляки! Искренне поздравляю вас с Днем России! Это праздник каждого из нас, потому что наша страна – это мы сами. Тульская область развивается и движется вперед. Мы честно и достойно трудимся на благо Родины, храним и чтим свое славное прошлое, строим достойное будущее.
Россия – это не только глобальная экономика и большая политика. Это чистые, благоустроенные улицы, ухоженные и красивые парки и скверы, уютные дворы, детские площадки, на которых звучит звонкий смех.
Благополучие страны складывается из благополучия ее жителей, а маленькие победы становятся основой больших достижений. Если каждый из нас осознает и примет свою ответственность за себя и свою малую родину, мы сможем сделать нашу огромную страну сильнее, богаче и краше.
От всей души желаю каждому из вас мира, добра, благополучия и любви. Пусть всё задуманное сбывается, пусть дети радуют своими успехами и мотивируют нас к новым победам, а родные и близкие люди всегда будут рядом. С праздником, с Днем России!
Александр Швыков, депутат Тульской городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Тулы.
- Уважаемые туляки! Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России! Этот праздник символизирует мощь и величие нашего государства, глобальную национальную идею и единение народов вокруг нее. Он вызывает неподдельную гордость за наше славное прошлое и общую ответственность за достойное будущее страны.
Каждый из нас осознает, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности все мы вместе – граждане единого государства и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, удачи во всех делах на благо нашей Родины.
Дмитрий Афоничев, депутат Тульской областной Думы,
член регионального политсовета партии «Единая Россия».
- Уважаемые жители Тульской области! День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашего общего дома – нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Он олицетворяет собой историческую преемственность традиций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия в обществе, экономическое и духовное возрождение.
Всех нас объединяет любовь к Отечеству, ответственность за его настоящее и будущее. И мы сделаем всё, чтобы Россия была современным, сильным и благополучным государством.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне, удачи во всех делах на благо России. С праздником!
Инна Шевелева, депутат Тульской городской Думы, председатель постоянной комиссии по социальной политике.
- Уважаемые жители Тульской области! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России! День независимости России – праздник единения и гордости всех россиян. Мы, граждане великой страны, гордимся ее богатой историей, культурой и традициями. Славные и героические свершения предков всегда будут служить нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма. Сегодня перед нами стоят новые, ответственные задачи, для решения которых необходимы единство и сплоченность. Уверена, что вместе мы сделаем нашу Родину еще более сильной и процветающей! Искренне желаю вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, семейного счастья и благополучия!
Борис Сокол,
президент компании «Щёкиноазот».
- Дорогие земляки! 12 июня мы празднуем один из главных государственных праздников – День России! Этот праздник символизирует мощь и величие Российского государства, объединяет граждан всех национальностей в стремлении сделать нашу страну сильной, благополучной. Именно от созидательной работы всех россиян зависит будущее России.
День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом, наши дети – это и есть Россия. Только нашими общими усилиями мы добьемся высоких результатов: создадим комфортную среду для жизни, нарастим экономический потенциал, научимся слушать и уважать друг друга, достигать согласия, которое поможет двигаться вперед. От каждого из нас зависит настоящее и будущее и района, и области, и страны.
У нашей страны богатое культурное наследие, но сегодня нам необходимо не только приумножать славные традиции, но и взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.
Желаю всем нам успехов в добрых делах на благо региона и государства, осуществления всех планов и амбиций, крепкого здоровья! Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом счастливого будущего наших детей и внуков!