В Тульской области выявлено еще 103 новых случая коронавируса

В оперативном штабе Тульской области Myslo сообщили, что 164 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

В России за последние сутки выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек.