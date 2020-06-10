В Тульской области выявлено еще 103 новых случая коронавируса
Таким образом общее число заболевших составило – 4946 человек.
По данным на 10 июня, в Тульской области выявлено 103 новых случая коронавирусной инфекции. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Таким образом общее число заболевших составило – 4946 человек.
В оперативном штабе Тульской области Myslo сообщили, что 164 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
В России за последние сутки выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек.