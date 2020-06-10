новости
новости
Регистрация
На Узловском вокзале передвинули «железного Феликса»
По информации газеты «Знамя Узловой». Фоторепортаж Ренаты Сафиной.

На Узловском вокзале передвинули «железного Феликса»

В Узловой продолжается реконструкция железнодорожного вокзала.

Работы проводятся в рамках грандиозной реконструкции вокзала. На вокзале появится единый комплекс, в который войдут монумент «Защитнику Отечества», стелы или барельефы с именами Гайка Мартиросяна и Вячеслава Васильева. На фасаде вокзала появится доска, сообщающая гостям нашего города, что они прибыли в город воинской славы. Преобразится вся территория, прилегающая к вокзалу.

Паровоз ФД-20 запланировали развернуть, чтобы он «мчался» по направлению к Москве. Паровоз-памятник уже начали перемещать в конце мая, чтобы отремонтировать постамент. Сейчас его перендвинули на постоянное новое место, вдоль железнодорожного полотна, в сторону столицы.

справка

Модель паровоза называется ФД 20−1535. ФД — сокращенно Феликс Дзержинский. Построен в 1937 году на Луганском заводе. На этом паровозе трудились в локомотивном депо Узловая. В годы войны на нем перевозили гражданские и военные грузы.

Памятником стал в 1988 году.

 

Галерея
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 1
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 2
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 3
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 4
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 5
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 6
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 7
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 8
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 9
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 10
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 11
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 12
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 13
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 14
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 15
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 16
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 17
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 18
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 19
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 20
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 21
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 22
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 23
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 24
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 25
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 26
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 27
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 28
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 29
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 30
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 31
Паровоз-памятник из Узловой переезжает, Фото: 32
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:28 +3
Другие статьи по темам
Событие
паровозпамятник
Место
Узловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области выявлено еще 103 новых случая коронавируса
В Тульской области выявлено еще 103 новых случая коронавируса
В Криволучье мужчина нанял эвакуатор и сдал на лом чужой «Опель»
В Криволучье мужчина нанял эвакуатор и сдал на лом чужой «Опель»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.