На Узловском вокзале передвинули «железного Феликса»

По информации газеты «Знамя Узловой». Фоторепортаж Ренаты Сафиной.

Работы проводятся в рамках грандиозной реконструкции вокзала. На вокзале появится единый комплекс, в который войдут монумент «Защитнику Отечества», стелы или барельефы с именами Гайка Мартиросяна и Вячеслава Васильева. На фасаде вокзала появится доска, сообщающая гостям нашего города, что они прибыли в город воинской славы. Преобразится вся территория, прилегающая к вокзалу.

Паровоз ФД-20 запланировали развернуть, чтобы он «мчался» по направлению к Москве. Паровоз-памятник уже начали перемещать в конце мая, чтобы отремонтировать постамент. Сейчас его перендвинули на постоянное новое место, вдоль железнодорожного полотна, в сторону столицы.

справка

Модель паровоза называется ФД 20−1535. ФД — сокращенно Феликс Дзержинский. Построен в 1937 году на Луганском заводе. На этом паровозе трудились в локомотивном депо Узловая. В годы войны на нем перевозили гражданские и военные грузы.

Памятником стал в 1988 году.