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Рейд в Туле: Припарковался на газоне? Заплати 2000 рублей штрафа!

Рейд в Туле: Припарковался на газоне? Заплати 2000 рублей штрафа!

С начала года за парковку на озелененной территории нарушители выплатили около 300 тысяч рублей.

Еще в ноябре 2019 года тульские депутаты приняли новые поправки: за парковку на озелененных территориях автомобилистов штрафуют на 2000 рублей. За соблюдением этого закона следят инспекторы управления по административно-техническому надзору (УАТН). Ежедневно они выходят в рейды по Туле и составляют протоколы на нарушителей. В среднем, около 50−60 в день.

Утром 10 июня сотрудники УАТН вместе с журналистами проверили, как паркуются туляки. Мероприятие состоялось на улице Фридриха Энгельса — у входа в Центральный парк.

Несмотря на ранее время, прилегающая парковка уже была забита машинами. Справедливости ради отметим, что свободные места всё же были. Но некоторые автомобилисты проигнорировали это и припарковались в комфортной тени деревьев.

Два водителя, увидев камеры и приближающихся людей в форме, быстренько уехали.

За непродолжительное время рейда инспекторы составили шесть протоколов.

Начальник управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев рассказал:

Василий Ростовцев

Практически в каждом районе города есть такие места, где автолюбители паркуют свои машины на озелененных территориях: вход в Центральный парк, на Щегловской засеке, на Галкина, М. Горького, Каминского и др.

Рейды проводятся, в том числе, по звонкам жителей в УАТН по телефону 56−01−28, из средств массовой информации и социальных сетей. Основное количество нарушений выявляют сотрудники управления в ходе объездов города.

Как фиксируют нарушение, если водителя нет в машине? Инспекторы фотографируют автомобиль, записывают госномер, затем для выяснения личности владельца направляют запрос в ГИБДД. После водителя вызывают в УАТН для составления протокола.

Если же автомобилист находится внутри транспортного средства, с ним проведут профилактическую беседу и сразу на месте составят административный материал.

Самые частые «отмазки» водителей: «я не знал о законе», «да я приехал всего на 10 минут», «это не я парковался, а жена» и т. д.

Но, конечно, это никак не влияет на штраф — нарушитель всё равно его получит.

Только с начала года в Туле выписали штрафов на сумму около 300 тысяч рублей.

 

Согласно Правилам благоустройства территории МО города Тула, озелененная территория — участки земли, на которых располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, растительность естественного происхождения.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:36 +6
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