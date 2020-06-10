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Коммунальная авария в Привокзальном округе: назван срок окончания работ

Коммунальная авария в Привокзальном округе: назван срок окончания работ

Об этом сообщает администрация города.

В Привокзальном округе Тулы продолжаются аварийно-восстановительные работы на 2-м участке железобетонного напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.

В процессе производства работ выявилось полное  разрушение смежных секций канализационного коллектора. 

В результате принято решение о строительстве байпасной (резервной) линии протяженностью 48 погонных метров, а также временной перекачивающий насосной линии для резервирования байпаса.

На текущий момент проведены сварные работы, подготовлен трубопровод, в завершающей стадии земляные работы.

На объекте работают 35 человек, 12 единиц техники.

По информации АО «Тулагорводоканал», комплекс работ планируется завершить к 3.00 часам 10 июня. Затем приступят к возобновлению  водоснабжения

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 00:10 +6
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