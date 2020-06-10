Коммунальная авария в Привокзальном округе: назван срок окончания работ

Об этом сообщает администрация города.

По информации АО «Тулагорводоканал», комплекс работ планируется завершить к 3.00 часам 10 июня. Затем приступят к возобновлению водоснабжения

На объекте работают 35 человек, 12 единиц техники.

На текущий момент проведены сварные работы, подготовлен трубопровод, в завершающей стадии земляные работы.

В результате принято решение о строительстве байпасной (резервной) линии протяженностью 48 погонных метров, а также временной перекачивающий насосной линии для резервирования байпаса.

В Привокзальном округе Тулы продолжаются аварийно-восстановительные работы на 2-м участке железобетонного напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.