Коммунальная авария в Привокзальном округе: назван срок окончания работ
Об этом сообщает администрация города.
В Привокзальном округе Тулы продолжаются аварийно-восстановительные работы на 2-м участке железобетонного напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.
В процессе производства работ выявилось полное разрушение смежных секций канализационного коллектора.
В результате принято решение о строительстве байпасной (резервной) линии протяженностью 48 погонных метров, а также временной перекачивающий насосной линии для резервирования байпаса.
На текущий момент проведены сварные работы, подготовлен трубопровод, в завершающей стадии земляные работы.
На объекте работают 35 человек, 12 единиц техники.
По информации АО «Тулагорводоканал», комплекс работ планируется завершить к 3.00 часам 10 июня. Затем приступят к возобновлению водоснабжения