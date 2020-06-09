Погода в Туле 10 июня: тридцатиградусная жара, без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Преимущественно без осадков (до 1 мм за сутки).

Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью – от +14 до +19 градусов, днём будет жарко – от +26 до +31. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.