Карантин выходного дня: что нужно знать тулякам, отправляясь в соседние регионы

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Наступило лето – пора отпусков. И даже коронавирус вряд ли сможет удержать туляков от путешествий, пусть и коротких. Напомним, жителям Тульской области рекомендуется воздержаться от поездок в другие регионы, но если вы всё же решили устроить себе короткий тур выходного дня, следует знать, как обстоит ситуация с карантинными ограничениями у соседей.

Москва. Режим самоизоляции отменён с 9 июня. На улицах запрещено находиться без маски, в общественных местах обязательно ношение маски и перчаток. Автомобили из других регионов не смогут въехать в город без пропуска.

Калужская область. Режим самоизоляции действует до 15 июня. В общественных местах запрещено находиться без маски. На въезде в регион патрули разъясняют новоприбывшим особенности действующих ограничений, но въезд в область открыт.

Липецкая область. Режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями и приезжих из других регионов. В общественных местах запрещено находиться без маски. Прибывающим на территорию области следует иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, ограничений на въезд нет.

Орловская область. Режим самоизоляции действует до 14 июня. В общественных местах запрещено находиться без маски, в общественном транспорте рекомендовано носить перчатки. Прибывающие из других регионов направляются на двухнедельную самоизоляцию по месту пребывания. На въезде в регион замеряется температура, заполняются контрольные анкеты.

Рязанская область. Режим самоизоляции действует до особого распоряжения. В общественных местах запрещено находиться без маски. Как и в Орловской области, действует двухнедельная самоизоляция для новоприбывших. На границах региона стоят контрольные посты, фиксирующие въезд.