Рейд в тульских маршрутках и автобусах: полиция составила протоколы на пассажиров без масок

Накануне в Туле полиция провела очередной рейд по соблюдению «масочного» режима. Правоохранители проверили, как пассажиры и водители общественного транспорта выполняют указ губернатора.

Рейд провели на улице Ложевой. Сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие маршрутки и автобусы.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, за время мероприятия на нарушителей составили 9 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Сумму штрафа — от 1000 до 30000 рублей — определит суд.

Напомним, согласно указу губернатора во всех районах Тульской области с 1 июня действует «масочный» режим. Маски нужно носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах.

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