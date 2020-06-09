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Где в Туле не будет света 10 июня

Где в Туле не будет света 10 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 10.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Путейская, 3, 9, 5,
  • ул. М. Горького, 12-а,
  • ул. Марата, 180, 120, 176, 178, 174,
  • пр-д Марата, 2, 4,
  • ул. Кирова, 159, 161-а, 153, 155, 157, 161, 149-а, 151-а, 153-а,
  • ул. Кутузова, 4, 24,
  • ул. Баженова, 2,
  • ул. Немцова, 21, 19, 15, 17, 27,
  • ул. Р. Зорге, 1-19, 24-б, 25,
  • ул. Пролетарская, 1-б, 12-а,
  • ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.),
  • ул. Смидович, 20-б, 20-а,
  • ул. Оружейная, 27-а, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 50,
  • ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
  • пер. Южный, 1-12,
  • ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • Мясново: п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 1-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 18-28 (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.),
  • Новорабочий пр-д 13-26, 40-50,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.), 22-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 17-41, 41-а (нечётн.), 18, 22-42 (чётн.),
  • 4-й Лихвинский пр-д, 2-7,
  • ул. Самарская, 14, 3-а, 8, 10, 18, 22,
  • ул. Невская, 10, 19, 11,
  • ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7,
  • ул. Сафонова, 1-9, 15-23 (нечётн.), 10-60 (чётн.),
  • ул. Вятская, 2, 4,
  • ул. Тверская, 2, 5, 6, 13,
  • ул. Ярославского, 2-а, 7, 15, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.),
  • ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-б, 20,
  • ул. Казанская, 2,
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23,
  • 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 21-й пр-д, 1-27,
  • 22-й пр-д, 28,
  • 25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 19, 21, 25,
  • п. Горняк: 1-й пр-д, 14-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 16, 18, 20, 15, 7, 9,
  • 4-й пр-д, 5-23 (нечётн.), 6, 8, 18-26 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 6-26 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. 2-я Садовая, 2-28 (чётн.),
  • ул. Садовая, 30, 34,
  • 3-й пр-д, 2, 3, 4, 9, 10,
  • п. Северный: ул. Центральная, 2-40,
  • ул. Лазо, 1,
  • д. Зимаровка.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:55 +3
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