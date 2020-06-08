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В Тульской области впервые применена плазма крови для лечения COVID-19
Фото из архива MySlo

В Тульской области впервые применена плазма крови для лечения COVID-19

Об этом рассказал министр здравоохранения Алексей Эрк.

На оперативном совещании у губернатора обсуждали ситуацию с заболеваемостью коноравирусной инфекцией. По словам министра здравоохранения Алексея Эрка, 3 июня вышли новые клинические рекомендации по лечению инфекции с использованием плазмы крови людей, победивших коронавирус.

В Тульской области 18 туляков, переболевших COVID-19, сдали кровь на плазму – получено 36 доз по 300 мл.

– У нас было три пациента, которые подходили по критериям протокола для переливания, – пояснил Алексей Эрк. – 4 июня им перелили плазму крови. В настоящее время все три пациента без ухудшения состояния.

– А улучшение есть? – спросил губернатор.

По словам министра, прошло еще мало времени, чтобы делать выводы,  но улучшения пока нет.

– Дай Бог, чтобы было все хорошо, – сказал Алексей Дюмин.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:09 +4
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