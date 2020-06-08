новости
новости
Регистрация
Начальник областного УМВД о несоблюдении «масочного» режима: «Часть граждан себя считают бессмертными»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Начальник областного УМВД о несоблюдении «масочного» режима: «Часть граждан себя считают бессмертными»

С наступлением теплых дней туляки потеряли бдительность.

Глава регионального УМВД Сергей Галкин рассказал губернатору Алексею Дюмину, что полиция составила 150 материалов по несоблюдению «масочного» режима в общественных пространствах, магазинах и на остановках.

Так, например 75 протоколов составлено на людей, которые находились без масок в торговых точках. Среди них не только покупатели, но и продавцы.

- У нас задействовано максимальное количество состава — более 400 человек работает ежедневно. Всё-таки это административный материал, большую работу мы проводим профилактическую, разъяснительную. Часть граждан не соблюдает «масочный» режим, считает себя бессмертными. Где действительно нарушения серьезные, мы составляем протоколы. Работу это усилим. С наступлением теплых дней граждане потеряли бдительность.

Губернатор отметил: важно, чтобы своими проверками не замучили граждан. Он поручил усилить работу полиции в общественных пространствах и транспорте.

Также глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что ежедневно в регионе с проверками на предприятия, торговые точки выходят около 40 сотрудников ведомства. В Туле же это около 15−20 человек.

Сюжет: Коронавирус
Главный санитарный врач предложил закрыть веранды летних кафе в «Искре»
Жизнь Тулы и области
Главный санитарный врач предложил закрыть веранды летних кафе в «Искре»
сегодня, в 17:47, 36 6089 0
Губернатор Алексей Дюмин: «В ближайшее время послаблений в Тульской области не будет»
Жизнь Тулы и области
Губернатор Алексей Дюмин: «В ближайшее время послаблений в Тульской области не будет»
сегодня, в 17:16, 76 12355 -19
В каких городах Тулы и области есть COVID-19: карта на 8 июня
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тулы и области есть COVID-19: карта на 8 июня
сегодня, в 11:15, 6 7847 0
В Тульской области за сутки 114 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 114 новых случаев коронавируса
сегодня, в 10:32, 112 15207 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 18:34 −16
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминСергей ГалкинАлександр Ломовцев
Место
Тула
Прочее
проверкимасочный режим

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области впервые применена плазма крови для лечения COVID-19
В Тульской области впервые применена плазма крови для лечения COVID-19
Отец пострадавшей в массовом ДТП девочки: водитель автобуса даже не попытался помочь выбраться из машины
Отец пострадавшей в массовом ДТП девочки: водитель автобуса даже не попытался помочь выбраться из машины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.