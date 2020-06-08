Начальник областного УМВД о несоблюдении «масочного» режима: «Часть граждан себя считают бессмертными»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава регионального УМВД Сергей Галкин рассказал губернатору Алексею Дюмину, что полиция составила 150 материалов по несоблюдению «масочного» режима в общественных пространствах, магазинах и на остановках.

Так, например 75 протоколов составлено на людей, которые находились без масок в торговых точках. Среди них не только покупатели, но и продавцы.

- У нас задействовано максимальное количество состава — более 400 человек работает ежедневно. Всё-таки это административный материал, большую работу мы проводим профилактическую, разъяснительную. Часть граждан не соблюдает «масочный» режим, считает себя бессмертными. Где действительно нарушения серьезные, мы составляем протоколы. Работу это усилим. С наступлением теплых дней граждане потеряли бдительность.

Губернатор отметил: важно, чтобы своими проверками не замучили граждан. Он поручил усилить работу полиции в общественных пространствах и транспорте.

Также глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что ежедневно в регионе с проверками на предприятия, торговые точки выходят около 40 сотрудников ведомства. В Туле же это около 15−20 человек.