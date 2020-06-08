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Алексей Дюмин о смерти избитого пациента новомосковской больницы: «Ситуацию не удастся спустить на тормозах»

Алексей Дюмин о смерти избитого пациента новомосковской больницы: «Ситуацию не удастся спустить на тормозах»

Глава региона назвал ситуацию вопиющей и потребовал разобраться.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили трагическое происшествие, случившееся в городской больнице Новомосковска – там от многочисленных телесных повреждений скончался 43-летний Константин К.

Мужчина был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, после взятия анализов диагноз был подтвержден. Когда пациента попытались перевезти для лечения в Тулу, оказалось, что на его теле буквально нет живого места – сплошные ссадины и гематомы.

На следующий день родственникам Константина К. сообщили, что он скончался от черепно-мозговой травмы. Алексей Дюмин назвал эту ситуацию вопиющей и потребовал разобраться в случившемся:

«Это происшествие не удастся спустить на тормозах. Замолчать не получится – виновные должны быть наказаны».

На данный момент по факту смерти Константина К. возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По информации Myslo, следствием установлено, что травмы и повреждения, ставшие причиной смерти, были нанесены мужчине именно в горбольнице Новомосковска. Расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:11 +4
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьНовомосковск

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