Алексей Дюмин о смерти избитого пациента новомосковской больницы: «Ситуацию не удастся спустить на тормозах»

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили трагическое происшествие, случившееся в городской больнице Новомосковска – там от многочисленных телесных повреждений скончался 43-летний Константин К.

Мужчина был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию, после взятия анализов диагноз был подтвержден. Когда пациента попытались перевезти для лечения в Тулу, оказалось, что на его теле буквально нет живого места – сплошные ссадины и гематомы.

На следующий день родственникам Константина К. сообщили, что он скончался от черепно-мозговой травмы. Алексей Дюмин назвал эту ситуацию вопиющей и потребовал разобраться в случившемся:

«Это происшествие не удастся спустить на тормозах. Замолчать не получится – виновные должны быть наказаны».

На данный момент по факту смерти Константина К. возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По информации Myslo, следствием установлено, что травмы и повреждения, ставшие причиной смерти, были нанесены мужчине именно в горбольнице Новомосковска. Расследование продолжается.