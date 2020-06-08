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В Заокском районе в дачном доме найден мертвый мужчина
Фото из архива Myslo.

В Заокском районе в дачном доме найден мертвый мужчина

Предполагаемый убийца задержан.

4 июня в Заокском районе в одном из дачных домов обнаружили труп 88-летнего мужчины. Как сообщили в УМВД России по Тульской области, на теле пенсионера нашли признаки насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и получили сведения о возможном круге общения погибшего и обстоятельствах смерти. Полицейским удалось выяснить, кто мог быть причастен к смерти мужчины. Им оказался 48-летний ранее судимый представитель цыганского этноса.

Сотрудники правопорядка разыскали предполагаемого преступника и доставили в отделение для разбирательства.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. Продолжаются дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:39 +1
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