В Заокском районе в дачном доме найден мертвый мужчина

Фото из архива Myslo.

4 июня в Заокском районе в одном из дачных домов обнаружили труп 88-летнего мужчины. Как сообщили в УМВД России по Тульской области, на теле пенсионера нашли признаки насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и получили сведения о возможном круге общения погибшего и обстоятельствах смерти. Полицейским удалось выяснить, кто мог быть причастен к смерти мужчины. Им оказался 48-летний ранее судимый представитель цыганского этноса.

Сотрудники правопорядка разыскали предполагаемого преступника и доставили в отделение для разбирательства.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. Продолжаются дальнейшие мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.