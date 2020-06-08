Прокуратура готова проверить тульские морги

Прокуратурой Тульской области проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказанием услуг по подготовке и передаче тел умерших для дальнейшего захоронения. Для граждан организована тематическая горячая линия.

Об отказе в предоставлении бесплатного гарантированного перечня услуг по подготовке тел умерших, навязывании платных услуг, отказах в выдаче тел по надуманным основаниям и других неправомерных действиях специалистов ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинских услуг» можно сообщить по телефону: 8(962)272-47-74.