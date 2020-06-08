Генеральный директор «Туламашзавода» поздравляет туляков с Днем России

Фото из архива Myslo

Уважаемые туляки! Поздравляю вас с Днём России!

Этот замечательный праздник обращает нас к многовековой истории российского государства. Многие поколения наших предков своим самоотверженным трудом, волей, талантом и вдохновением создавали великую державу, приумножали её культурный, духовный потенциал, защищали от врагов. Во имя России, её достойного будущего мы должны беречь это бесценное наследие.

Туляки всегда славили Россию не только оружейным мастерством, но своим героизмом, силой духа и доблестью. И сегодня они самоотверженно трудятся, чтобы укрепить оборонную мощь нашего государства.

Пусть Россия не знает бед и войны, а наш народ прославляет ее великими достижениями, оставаясь единым и непобедимым. Желаю, чтобы над страной всегда было мирное небо. Счастья, благополучия вам и всего самого доброго.

Евгений Анатольевич Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод»,

Герой Труда РФ