Депутат Тульской областной Думы поздравил жителей Тульской области с Днем России

Уважаемые жители Тульской области! Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России! В этот день все мы особенно ощущаем национальное единение нашего народа. Это очень важный, особенный праздник для каждого, кто мечтает видеть свою страну независимой, сильной, процветающей. Мы чествуем нашу державу - страну с богатейшей историей и огромным наследием, страну, соединившую на своей территории множество традиций и культур. Мы гордимся грандиозными достижениями России, ее уникальным природным богатством, красотой огромных просторов.

Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. И поэтому День России не только общенародный, но и личный праздник для каждого. Чувства патриотизма, любви к Родине поистине бесценны.

Тульская земля в разные времена служила надежным форпостом и опорой государства. Туляки геройски защищали Родину на полях сражений. Самоотверженно работали, укрепляя величие страны. И сейчас наша общая цель - сильная, уверенная, экономически мощная держава. Страна, в которой комфортно и безопасно жить нам, нашим детям и внукам.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, мира и добра.