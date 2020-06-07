Фото из группы ВКонтакте "Тула. Жесть".
Велосипедист угодил в дорожную яму возле тульского автовокзала
«Чуть не убился», – говорит мужчина.
Велосипедист угодил в глубокую дорожную яму возле тульского автовокзала. Коварный провал «спрятался» в луже. Инцидент произошел накануне на ул. Смидович (недалеко от дома № 7).
- Диаметр колеса 26, чуть не убился, — написал велосипедист в посте в группе ВКонтакте «Тула жесть».
В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы уточнили, что 8 июня специалисты выйдут на место и определят перечень ремонтных работ, которые нужно провести на данном участке.
Отметим также, что в администрацию города не было обращений по поводу этой ямы на ул. Смидович.
заметили яму?
Куда жаловаться на дорожные ямы:
- Пишите обращение через сервис «Тула — без ям!». Срок выполнения работ по заявке составляет 10 дней.
- Обращайтесь в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
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