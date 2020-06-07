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Велосипедист угодил в дорожную яму возле тульского автовокзала
Фото из группы ВКонтакте "Тула. Жесть".

Велосипедист угодил в дорожную яму возле тульского автовокзала

«Чуть не убился», – говорит мужчина.

Велосипедист угодил в глубокую дорожную яму возле тульского автовокзала. Коварный провал «спрятался» в луже. Инцидент произошел накануне на ул. Смидович (недалеко от дома № 7).

- Диаметр колеса 26, чуть не убился, — написал велосипедист в посте в группе ВКонтакте «Тула жесть».

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы уточнили, что 8 июня специалисты выйдут на место и определят перечень ремонтных работ, которые нужно провести на данном участке.

Отметим также, что в администрацию города не было обращений по поводу этой ямы на ул. Смидович.

заметили яму?

Куда жаловаться на дорожные ямы:

  1. Пишите обращение через сервис «Тула — без ям!». Срок выполнения работ по заявке составляет 10 дней.
  2. Обращайтесь в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:12 −2
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