Велосипедист угодил в дорожную яму возле тульского автовокзала

Фото из группы ВКонтакте "Тула. Жесть".

«Чуть не убился», – говорит мужчина.

Велосипедист угодил в глубокую дорожную яму возле тульского автовокзала. Коварный провал «спрятался» в луже. Инцидент произошел накануне на ул. Смидович (недалеко от дома № 7).

- Диаметр колеса 26, чуть не убился, — написал велосипедист в посте в группе ВКонтакте «Тула жесть».

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы уточнили, что 8 июня специалисты выйдут на место и определят перечень ремонтных работ, которые нужно провести на данном участке.

Отметим также, что в администрацию города не было обращений по поводу этой ямы на ул. Смидович.

заметили яму?

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