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Настоящее лето! В Тулу придет 30-градусный зной
Фото из архива Myslo.

Настоящее лето! В Тулу придет 30-градусный зной

Дождей станет меньше, а солнца – больше!

Дождливый циклон «Изольда», который определял погоду на Европейской части России, наконец уходит. Синоптики обещают нам настоящую летнюю погоду на предстоящей неделе.

Так, уже с понедельника температура воздуха в Тульской области будет постепенно повышаться, и к пятнице воздух прогреется до +30 градусов. По ночам тоже будет тепло — +15 – +18°С.

По прогнозам синоптиков, Тулу всё же накроют дожди, но кратковременные.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:05 +3
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