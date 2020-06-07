Настоящее лето! В Тулу придет 30-градусный зной

Фото из архива Myslo.

Дождей станет меньше, а солнца – больше!

Дождливый циклон «Изольда», который определял погоду на Европейской части России, наконец уходит. Синоптики обещают нам настоящую летнюю погоду на предстоящей неделе.

Так, уже с понедельника температура воздуха в Тульской области будет постепенно повышаться, и к пятнице воздух прогреется до +30 градусов. По ночам тоже будет тепло — +15 – +18°С.

По прогнозам синоптиков, Тулу всё же накроют дожди, но кратковременные.