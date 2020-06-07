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Туляк Алексей Воробьев рассказал о курьезе на съемках американского сериала Space Force
Фото: instagram.com/mr.alexsparrow.

Туляк Алексей Воробьев рассказал о курьезе на съемках американского сериала Space Force

Напомним, наш земляк играет одну из главных ролей в проекте телеканала Netflix.

На этой неделе состоялась мировая премьера американского сериала Space Force («Космические войска»). Наш земляк Алексей Воробьев в проекте телеканала Netflix играет Юрия «Бобби» Телатовича — представителя российского правительства.

Актер на своей страничке в Instagram рассказал о курьезе на съемках сериала. У героя Воробьева на нашивке формы весьма странным образом написана фамилия и инициалы персонажа — «Телатовицх Ы. С.».

- Дело в том, что авторы сценария решили пошутить над своим ассистентом, военным консультантом сериала, и в последней редакции сценария дали моему персонажу его фамилию. Так Юрий/Бобби стал Телатовичем.

С нашивкой было еще веселее — на эту роль пробовались сотни актеров, и на кого шить костюм стало известно только за пару дней до начала съемок.

Художники по костюмам очень старались справиться с непростой задачей написания имени на нашивке, но я уже летел в самолете, и им не удалось найти больше никого, кто знал бы, как это пишется по-русски. Пришлось спрашивать Гугл, и он, как видите, тут не очень справился.:)

Я узнал, что утвержден чуть больше чем за сутки до момента, когда должен был быть на съемочной площадке. Сразу вылетел в Лос-Анджелес, чтобы успеть на примерку. Если бы я прибыл вовремя, возможно, имя было бы написано иначе. Но по дороге случилась экстренная посадка в Исландии, мой полет вместо 13 часов длился 24, и я реально чуть не опоздал на свой первый съемочный день.
Примчавшись на съемку прямо с самолета, я увидел эту нашивку, конечно, очень посмеялся. Но что-то менять было уже поздно, надо было идти в кадр.:)


И мы решили, что раз ничего сделать уже нельзя, пусть это будет своего рода традиция — если в голливудском проекте русское имя героя написано максимально по-дурацки, значит (как было уже не раз) — проект обречен на успех, — написал Алексей Воробьев.

Напомним, туляк снялся в сериале вместе с известными голливудскими актерами — Джоном Малковичем, Стивом Карелом, Лизой Кудроу и другими.

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сегодня, в 20:17 −1
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