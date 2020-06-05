В Тульской области выявлены два очага бешенства

Фото: yandex.by

Губернатор Алексей Дюмин подписал указы об установлении ограничительных мер из-за выявленных вспышек бешенства на территории региона.

Карантин введён на улицах Полевой и Спортивной в Алексине, а также в деревне Сорокино Одоевского района. В Алексине в потенциально опасную зону попала ул. Некрасова (от ул. Полевой до Дачного переулка).

В Одоевском районе ограничения введены в селе Глинищи и деревне Зыбино. На время действия ограничительных мер с указанных территорий запрещен вывоз домашних питомцев и отлов диких животных.