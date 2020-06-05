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На ул. Оборонной в Туле частично ограничат стоянку и движение транспорта

На ул. Оборонной в Туле частично ограничат стоянку и движение транспорта

В субботу, 6 июня, там будут проводиться работы по опиловке деревьев.

Администрация Центрального округа Тулы сообщает, что в субботу, 6 июня, с 9.30 до 15.30 в областном центре будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Оборонной (от ул. Советской до ул. Войкова).

Там пройдут работы по опиловке деревьев. Общественный транспорт на время проведения работ изменит схему движения.

муниципальные автобусы

Наименование маршрута

Схема движения

5

Областной роддом – мкр. Левобережный

2-й проезд Гастелло – ул. Фучика – пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный

13

Московский вокзал – Городское кладбище № 4 – ПАО «Тулачермет"

ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского

13А

Московский вокзал – пос. Петелино

ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – пос. Петелино

52В

ТЦ «Макси» –

д. Нижние Присады

ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады

125

Тула - Прилепы

а/с «Заречье» – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – Большая Еловая – Ильинка – Вечерняя заря – Барыково – Лутовиново – Фалдино – Кишкино – Прилепы
Маршрутные такси

Наименование маршрута

Схема движения

50

ул. Седова – ул. Новомосковская

ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Староникитская – ул. Кауля – ул. Новомосковская

55

Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Буденного – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова

59

Алексинское шоссе – ул. Перекопская

Алексинское шоссе – ул. Максима Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская.

70

Тула (Московский вокзал) – Ильинка – д. Крутое

ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое
Трамваи

Наименование маршрута

Кол-во единиц

Схема движения

12

пос. Менделеевский – ул. Штыковая

4

пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – Красный Перекоп

4

пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

13

ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский

9

ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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Место
Тулаулица Оборонная

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