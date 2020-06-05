На ул. Оборонной в Туле частично ограничат стоянку и движение транспорта
В субботу, 6 июня, там будут проводиться работы по опиловке деревьев.
Администрация Центрального округа Тулы сообщает, что в субботу, 6 июня, с 9.30 до 15.30 в областном центре будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Оборонной (от ул. Советской до ул. Войкова).
Там пройдут работы по опиловке деревьев. Общественный транспорт на время проведения работ изменит схему движения.
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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5
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Областной роддом – мкр. Левобережный
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2-й проезд Гастелло – ул. Фучика – пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный
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13
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Московский вокзал – Городское кладбище № 4 – ПАО «Тулачермет"
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ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского
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13А
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Московский вокзал – пос. Петелино
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ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – пос. Петелино
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52В
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ТЦ «Макси» –
д. Нижние Присады
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ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады
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125
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Тула - Прилепы
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а/с «Заречье» – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – Большая Еловая – Ильинка – Вечерняя заря – Барыково – Лутовиново – Фалдино – Кишкино – Прилепы
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№
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Наименование маршрута
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Схема движения
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50
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ул. Седова – ул. Новомосковская
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ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Староникитская – ул. Кауля – ул. Новомосковская
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55
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Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)
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ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Буденного – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова
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59
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Алексинское шоссе – ул. Перекопская
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Алексинское шоссе – ул. Максима Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская.
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70
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Тула (Московский вокзал) – Ильинка – д. Крутое
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ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое
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№
|
Наименование маршрута
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Кол-во единиц
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Схема движения
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12
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пос. Менделеевский – ул. Штыковая
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4
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пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – Красный Перекоп
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4
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пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
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13
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ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский
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9
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ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский.