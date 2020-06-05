На ул. Оборонной в Туле частично ограничат стоянку и движение транспорта

В субботу, 6 июня, там будут проводиться работы по опиловке деревьев.

Администрация Центрального округа Тулы сообщает, что в субботу, 6 июня, с 9.30 до 15.30 в областном центре будет ограничено движение, запрещена остановка и стоянка транспорта на ул. Оборонной (от ул. Советской до ул. Войкова).

Там пройдут работы по опиловке деревьев. Общественный транспорт на время проведения работ изменит схему движения.

муниципальные автобусы

№ Наименование маршрута Схема движения 5 Областной роддом – мкр. Левобережный 2-й проезд Гастелло – ул. Фучика – пр. М. Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Металлургов – ул. Ложевая – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная – ул. Рязанская – Восточный обвод – мкр. Левобережный 13 Московский вокзал – Городское кладбище № 4 – ПАО «Тулачермет" ул. Путейская – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – ул. Пржевальского 13А Московский вокзал – пос. Петелино ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – пос. Петелино 52В ТЦ «Макси» – д. Нижние Присады ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – Прилепы – ул. Центральная – ул. Главная – пос. Сергиевский – д. Нижние Присады 125 Тула - Прилепы а/с «Заречье» – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Староникитская – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – Большая Еловая – Ильинка – Вечерняя заря – Барыково – Лутовиново – Фалдино – Кишкино – Прилепы

Маршрутные такси

№ Наименование маршрута Схема движения 50 ул. Седова – ул. Новомосковская ул. Седова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Мира – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Староникитская – ул. Кауля – ул. Новомосковская 55 Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново) ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Л. Толстого – ул. Буденного – ул. Колетвинова – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова 59 Алексинское шоссе – ул. Перекопская Алексинское шоссе – ул. Максима Горького – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская. 70 Тула (Московский вокзал) – Ильинка – д. Крутое ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Колетвинова – ул. Буденного – ул. Л. Толстого – ул. Оборонная – Новомосковское шоссе – автодорога «Тула – Новомосковск» – ул. Центральная (д. Ильинка) – д. Крутое

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