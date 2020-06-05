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Погода в Туле 6 июня: небольшой дождь и до +25
Фото: zastavki.com

Погода в Туле 6 июня: небольшой дождь и до +25

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (3 мм за сутки), в отдельных районах гроза.

Ветер южной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +20 до +25. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +9
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