В ДТП на Павшинском мосту в Туле пострадали три человека

Фото Lexus650.

Как сообщил Myslo очевидец, утром 6 июня на Павшинском мосту в Туле неподалеку от авторынка столкнулись ВАЗ-2109 и «ЗАЗ Шанс». Столкновение было лобовым.

В аварии пострадали три человека, один из них оказался зажатым в покореженном автомобиле.

По предварительной версии, водитель «девятки» не справился с управлением: столкновение произошло не на его полосе. Не исключается возможность, что он уснул за рулем, а водитель «Шевроле» до последнего пытался уйти от столкновения.

UPD 10.16: Сотрудники ГИБДД рассказали подробности аварии.

В 8.25 на Павшинском мосту мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», по предварительной информации, совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ Шанс», под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ 2109», получил различные травмы и был госпитализирован, а также пострал водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» и его 30-летняя пассажирка получили различные травмы. Им оказали медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась.