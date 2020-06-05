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В Туле осудят мужчину, забившего до смерти пожилую мать
Фото: sobitie.com.ua

В Туле осудят мужчину, забившего до смерти пожилую мать

В момент совершения преступления злоумышленник был пьян.

В Пролетарском районе Тулы сотрудники райотдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По данным следствия, в апреле текущего года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за бытовой ссоры жестоко избил свою 80-летнюю мать, которая позже скончалась от полученных травм. Уголовное дело направлено в суд.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:26 +1
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Место
ТулаПролетарский район

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