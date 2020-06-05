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В Туле при строительстве детского сада пропали более миллиона рублей

В Туле при строительстве детского сада пропали более миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

После прокурорской проверки вскрылись интересные факты о строительстве детского сада в Привокзальном районе Тулы. По информации Myslo, речь идет об учреждении, расположенном в 4-й проезде Мясново, 60.

- При выполнении муниципального контракта по строительству детсада должностные лица ООО «ПБК Норма» в период времени с 2013 по 2016 гг. внесли в акты приемки скрытых выполненных работ недостоверные сведения о якобы выполненных работах на сумму свыше 1 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уточняется, что заказчик — «Управление капитального строительства г. Тулы». — полностью заплатил за эти работы.

В результате бюджету города причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Как сообщает областная прокуратура, ведомство направило материалы в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования на контроле в прокуратуре города.

 

Детский сад, входящий в структуру МБОУ № 4, был открыт в сентябре 2016 года. На строительство и закупку оборудования потратили порядка 123,5 миллионов рублей. Подробнее — здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:32 0
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