В Туле при строительстве детского сада пропали более миллиона рублей

После прокурорской проверки вскрылись интересные факты о строительстве детского сада в Привокзальном районе Тулы. По информации Myslo, речь идет об учреждении, расположенном в 4-й проезде Мясново, 60.

- При выполнении муниципального контракта по строительству детсада должностные лица ООО «ПБК Норма» в период времени с 2013 по 2016 гг. внесли в акты приемки скрытых выполненных работ недостоверные сведения о якобы выполненных работах на сумму свыше 1 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уточняется, что заказчик — «Управление капитального строительства г. Тулы». — полностью заплатил за эти работы.

В результате бюджету города причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Как сообщает областная прокуратура, ведомство направило материалы в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход расследования на контроле в прокуратуре города.

Детский сад, входящий в структуру МБОУ № 4, был открыт в сентябре 2016 года. На строительство и закупку оборудования потратили порядка 123,5 миллионов рублей. Подробнее — здесь.