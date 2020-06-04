За сутки в Тульской области количество выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших
Таковы данные на 4 июня.
За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело 127 человек, заболели — 110, скончались – 2. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Таким образом, за всё время в регионе вылечились от COVID-19 2164 человека, заболели — 4293, умерли — 44.
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