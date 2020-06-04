За сутки в Тульской области количество выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело 127 человек, заболели — 110, скончались – 2. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Таким образом, за всё время в регионе вылечились от COVID-19 2164 человека, заболели — 4293, умерли — 44.