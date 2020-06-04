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В Кимовском районе пьяный водитель на Lada Priora улетел в кювет и врезался в дерево
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Кимовском районе пьяный водитель на Lada Priora улетел в кювет и врезался в дерево

В ДТП пострадал сам водитель. Его госпитализировали.

3 июня в 17.25 на 5-м километре автодороги Кимовск – Таболо 33-летний водитель автомобиля Lada Priora, по предварительным данным, не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.
 
 
 
В УГИБДД по Тульской области сообщили, что водитель находился в состоянии опьянения (0,201 мг/л). Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:01 +2
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