В Тульской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и гроз
Который день в регионе бушует непогода.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие пару часов в регионе ожидается гроза, местами сильный дождь. Порывы ветра могут достигнуть 12-17 м/с. Непогода сохранится до вечера.
Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При порывистом ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал);
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
При грозе:
Если вы находитесь в доме
- закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
- во время грозы нельзя купаться в водоемах;
- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна.
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