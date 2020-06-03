Житель Ефремова ограбил подростка

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Под угрозой насилия злоумышленник отобрал у школьника велосипед.

В Ефремове сотрудники СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья».

По предварительной информации, 31 мая 23-летний молодой человек, угрожая насилием 14-летнему подростку, отобрал у него велосипед. Злоумышленник задержан, похищенное имущество изъято.

Назначены судебные экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.