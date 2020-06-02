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В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами: фоторепортаж

В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами: фоторепортаж

Строения историко-этнографического комплекса создают в Архангельской области.

В центре кипит работа по воссозданию исторического облика города к юбилею Тульского кремля. Дома-срубы для историко-этнографического комплекса изготавливают в вельской исправительной колонии № 14, которая находится в Архангельской области.
 
Напомним, плотники воссоздают дома по старинным технологиям. Всего им предстоит выполнить восемь домов, ворота и частокол осадных дворов. Кроме сруба осужденные изготавливают все окна и двери, а кровля монтируется безгвоздевым способом.
 
Галерея
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 1
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 2
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 3
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 4
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 5
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 6
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 7
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 8
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 9
В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами, Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 16:12 −2
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