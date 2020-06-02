В Тульском кремле возводят дома-срубы, созданные арестантами: фоторепортаж

В центре кипит работа по воссозданию исторического облика города к юбилею Тульского кремля. Дома-срубы для историко-этнографического комплекса изготавливают в вельской исправительной колонии № 14, которая находится в Архангельской области.

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