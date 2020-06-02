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Цыганка-знахарка заманивала тулячек на курсы лечения от порчи
Изображение Pexels с сайта Pixabay.

Цыганка-знахарка заманивала тулячек на курсы лечения от порчи

Кроме того, злоумышленница требовала с клиенток дополнительные платежи за загрязнение собственной кармы.

В Туле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в мошенничестве представительницу цыганского этноса. Она наживалась на женщинах с проблемами со здоровьем и в жизни, которые верили, что на них навели порчу.
 
Злоумышленница убеждала клиенток в необходимости «курсов лечения» от сильного заклятья, при этом с каждым сеансом повышая стоимость услуг. Затем в определенный момент знахарка говорила о загрязнении кармы и требовала за «очистку» дополнительные деньги.
 
«Сейчас полицейским известно о двух фактах мошенничества. Предположительно, каждая из жертв обмана посещала представительницу цыганского этноса около года и в качестве оплаты ее услуг потратила не менее полумиллиона рублей», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Полицейские не исключают, что у злоумышленницы были и другие жертвы, а размер нанесенного потерпевшим ущерба может увеличиться.
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. 63-летняя подозреваемая задержана.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:42 +1
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