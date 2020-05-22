В Тульском кремле собирают дома-срубы, созданные архангельскими арестантами

Фото пресс-службы УФСИН России по Архангельской области.

Плотники воссоздают здания по старинным технологиям. На строительство уйдет почти 500 кубических метров северной сосны.

В вельской исправительной колонии №14 арестанты создают строения историко-этнографического комплекса к юбилею Тульского кремля. Заказ для воссоздания исторического облика города выполняют отбывающие наказание в Центре трудовой адаптации.

Плотники воссоздают дома по старинным технологиям. Всего им предстоит выполнить восемь домов, ворота и частокол осадных дворов. Кроме сруба осужденные изготавливают все окна и двери, а кровля монтируется безгвоздевым способом.

На этих работах заняты более 20 человек, и планируется, что на строительство уйдет почти 500 кубических метров северной сосны.

«Русская рубка давно освоена на производстве учреждения, и изделия пользуются спросом среди ценителей деревянного зодчества далеко за пределами региона», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.

В данный момент отгружено уже четыре строения. В Туле ведется монтаж зданий, где их покрывают специальной краской для придания эффекта старины. Осадные дворы — это избы, хозяйственные постройки и мастерские, в которых во время осады укрывались жители города XVI века.

Уже готовые постройки привозят в Тулу, где их собирают мастера-реставраторы.