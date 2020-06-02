Число зараженных в Тульской области превысило 4000: за сутки – 106 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ее обнаружили у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 7 человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

106 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

Таким образом за все время число зараженных в Тульской области составило 4074 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 863 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода, выздоровело 11 108 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.