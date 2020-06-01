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Нашествие мошкары, гниющая свекла и вонючие пруды в Богородицком районе: жители бьют тревогу
Фото ТРОО «Экологическая защита».

Нашествие мошкары, гниющая свекла и вонючие пруды в Богородицком районе: жители бьют тревогу

В решению проблемы в Богородицком районе подключилась ТРОО «Экологическая защита».

Горы гниющей свеклы на полях и неочищенные сточные воды привели к загрязнению почвы и прудов, а в Товарковском обосновалась мошкара. Это зафиксировала тульская региональная общественная организация «Экологическая защита».

Напомним, Myslo ранее сообщал, что в поселке Товарковский Богородицкого района жители больше месяца страдают от невыносимого запаха неочищенных сточных вод и гниения органики, а также нашествия мошек. Они атаковали дома, магазины и улицы. Средства от насекомых решить проблему не способны и помогают лишь временно: на месте потравленных уже через день появляются новые.

Люди связывают проблему с огромным количеством сахарной свеклы, гниющей на полях местного сахарного завода. Сырья было заготовлено столько, что заводу хватило бы работать всю зиму, но в феврале овощи внезапно оказались не нужны — на предприятии началось конкурсное производство.

Рекордный за последние пять лет урожай свеклы, собранный в 2019 году, и падение на 22% цен на сахар стали губительным сочетанием факторов для Товарковского сахарного завода. Финансовая модель предприятия оказалась не конкурентоспособной и стремительно потащила его на дно. А вот лишний балласт в виде свеклы остался разлагаться на полях.

29 мая неделе руководитель «Экологической защиты» Вадим Баранов побывал в поселке и встретился с жителями. 

«Отходы сахарной свеклы относятся к пятому классу опасности, а их складирование и размещение на полях в таких огромных объемах приводит к нарушению экологической системы. Для её самовосстановления понадобится минимум 5 лет», — прокомментировал ситуацию Вадим Баранов.

Отходы свеклы хранятся не только в Товарковском. Поля с тоннами гниющих корнеплодов растянулись до Кузовки, Павловки, Левинки, Бегичево и других населенных пунктов.

Также в ходе встречи с жители рассказали еще об одной экологической проблеме – сброс неочищенных сточных вод в местный пруд. Водоем действительно в плачевном состоянии: его темная вода источает зловоние и пенится.

ТРОО «Экологическая защита» направила по выявленным фактам нарушения природоохранного законодательства обращения в контролирующие органы.
 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:15 +1
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Событие
экологическая проблемазагрязнение прудовмошки
Место
Тульская областьБогородицкий районТоварковский

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