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В Тульской области скончались трое пациентов с подтвержденным COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области скончались трое пациентов с подтвержденным COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 51 до 73 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Щекино, Венева и житель Москвы, который проходил лечение в тульской больнице.

Таким образом в Тульской области за всё время общее число умерших с коронавирусом составило 39 человек.

Сюжет: Коронавирус
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