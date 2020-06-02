Фото из архива Myslo.
В Тульской области скончались трое пациентов с подтвержденным COVID-19
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 51 до 73 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Щекино, Венева и житель Москвы, который проходил лечение в тульской больнице.
Таким образом в Тульской области за всё время общее число умерших с коронавирусом составило 39 человек.
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