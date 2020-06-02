В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 2 июня
За все время число зараженных в регионе составило 4074 человека.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки в регионе выявили 106 новых случаев. Столько же человек выздоровели, умерли трое.
Общие данные смотрите на карте:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:37, 31 3352 0
сегодня, в 10:33, 30 7077 3
вчера, в 17:37, 45 6954 1
вчера, в 16:17, 108 7284 0
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