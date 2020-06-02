В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 2 июня

За все время число зараженных в регионе составило 4074 человека.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки в регионе выявили 106 новых случаев. Столько же человек выздоровели, умерли трое. Общие данные смотрите на карте: Детализация по населенным пунктам: