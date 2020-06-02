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В 2020 году Минобороны построит в Тульской области пять мостов

В 2020 году Минобороны построит в Тульской области пять мостов

Все мосты будут построены к 1 июля 2020 года

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник на оперативном совещании рассказал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе запланировано отремонтировать 48 объектов (15 региональных, 33 местных) общей площадью 143,5 км.

По состоянию на 2 июня работы завершены на 9 объектах общей протяженностью более 8 км. Продолжаются ремонтные работы на 25 объектах обшей протяженностью почти 120 км.

Общее оперативное выполнение составляет 36%. За аналогичный период прошлого года оперативное выполнение составляло 20%.

В рамках государственного задания будет отремонтировано 45 объектов региональных дорог общей протяженностью более 282 км, из них 15 объектов - в рамках БКАД. На текущий момент работы завершены на 3 объектах ремонта протяженностью более 6 км.

Кроме того, капитально отремонтирован участок автомобильной дороги Тула-Новомосковск - обустроен пешеходный переход в районе кладбища на Мыльной горе в Туле.

В соответствии с контрактами, заключенными Тулаавтодором с администрациями муниципальных образований, будет отремонтировано 244 объекта местных автомобильных дорог общей площадью 542 тыс. м2. В настоящее время на 15 объектах работы завершены, на 29 - работы ведутся.

Что касается ремонта и реконструкции мостов, то Тулаавтодор ведет работы на трех объектах в Плавском, Заокском и Кимовском районах. Ремонт будет завершен в текущем году.

В III квартале планируется приступить к ремонту моста через Упу на а/д Тула-Алексин-Обидимо - Калуга-Тула-Михайлов-Рязань на территории Большой Тулы. В соответствии с ранее утвержденным графиком работы будут завершены в 2021 году.

Идут работы и по реконструкции 2 мостов в Новомосковске. По графику оба объекта будут закончены в текущем году.

В ближайшее время планируется приступить к выполнению работ еще на 2 мостах в Кимовском и Заокском районе. По ним срок завершения - 2021 год.

Минобороны в этом году построит 5 новых мостовых сооружений - в Одоевском, Кимовском, Заокском, Чернском и Белевском районах.

Все мосты будут построены к 1 июля 2020 года.

Напомним, что  за два года - 2018-2019 -  военные построили в Тульской области девять мостовых сооружений в рамках тактико-специальных учений.

 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 16:49 +1
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