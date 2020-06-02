В Советске «бесправный» водитель на Toyota Corolla врезался в дерево

Фото предоставлено очевидцем происшествия.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 2 июня на ул. Энергетиков в Советске Щекинского района влетел в дерево автомобиль Toyota Corolla. На снимке видно, что машина получила серьезные повреждения.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. Предполагается, что 38-летний водитель не справился с управлением и сначала совершил наезд на бордюр, а потом врезался в дерево.

Мужчина за рулем иномарки был лишен права управления транспортными средствами. В результате ДТП он пострадал и был госпитализирован.