Фото: tver24.com
Туляки смогут потратить региональный маткапитал на покупку компьютера
Приобрести технику для школьника разрешено на сумму не более 25 тысяч рублей.
В региональный закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области» внесены изменения.
В частности, расширены возможности использования средств областного материнского (семейного) капитала. Часть суммы в размере не более 25 тысяч рублей можно будет потратить на компьютер для школьника.
Воспользоваться таким правом смогут семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также семьи, чей среднедушевой доход не превышает региональный размер величины прожиточного минимума.
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