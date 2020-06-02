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Туляки смогут потратить региональный маткапитал на покупку компьютера
Фото: tver24.com

Туляки смогут потратить региональный маткапитал на покупку компьютера

Приобрести технику для школьника разрешено на сумму не более 25 тысяч рублей.

В региональный закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области» внесены изменения.

В частности, расширены возможности использования средств областного материнского (семейного) капитала. Часть суммы в размере не более 25 тысяч рублей можно будет потратить на компьютер для школьника.

Воспользоваться таким правом смогут семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также семьи, чей среднедушевой доход не превышает региональный размер величины прожиточного минимума.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:24 +2
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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