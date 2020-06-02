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На Одоевском шоссе в Туле столкнулись две легковушки
Фото очевидца

На Одоевском шоссе в Туле столкнулись две легковушки

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщают очевидцы, на Одоевском шоссе, в районе дома № 85, произошло столкновение двух транспортных средств – отечественной «Лады» одиннадцатой модели и Hyundai Creta.

У отечественной легковушки серьёзно повреждён левый бок. Затруднено движение в обе стороны, участники ДТП полностью перекрыли одно из направлений. Информации о пострадавших не поступало, обстоятельства ДТП уточняются.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:35 +3
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