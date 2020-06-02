Репортаж из «красной зоны»: как устроен коронавирусный госпиталь в Туле

Грязная зона

В апреле на базе Тульской детской областной клинической больницы развернули госпиталь для больных коронавирусом. Он рассчитан на тяжелых пациентов – это единственное медучреждение в Туле, где возможность проведения кислородной терапии обеспечена у каждого койко-места.

Яркое жизнерадостных цветов здание, построенное таким для поднятия духа заболевшим детям, сейчас – территория максимальной концентрации СOVID-19. Жители северо-восточного микрорайона до сих пор не могут привыкнуть к постоянным сиренам скорых и реанимобилей под окнами: в начале мая количество госпитализаций в сутки доходило до сотни.

Скорые «прилетают» по нескольку раз в день: здесь чуть больше двухсот пациентов, из которых около десятка – в реанимационном отделении. Последние в основном на ИВЛ.

Корреспондент Myslo по заданию редакции узнал, как устроен госпиталь для коронавирусных пациентов, в каких условиях работают врачи, как живут пациенты.

…С тыльной стороны здания госпиталя – вход для медработников. Здесь зона особого контроля – даже дверные ручки обмотаны тканью, пропитанной специальным составом, убивающим микробы и вирусы. Само здание разделено на две части: чистую зону и грязную, она же «красная».

В первой медики заполняют документы, проводят совещания, переодеваются в рабочую одежду, ходят перекусить в небольшую столовую, могут поспать в комнате отдыха – там есть кровати. Здесь же хранятся вода, запас лекарств, средства защиты для прохода в грязную зону. С собой ничего брать нельзя: проносить в грязную зону личные вещи запрещено.

Во второй части здания лежат пациенты. Режим там гораздо строже. По территории грязной зоны сотрудники госпиталя могут перемещаться только в спецэкипировке. Защитный костюм, маска, респиратор, очки, шапочка для волос, бахилы, перчатки – многие ли смогли бы работать в такой экипировке? А они – работают.

Госпиталь – одно из мест, где около 50 медиков 24/7 ведут борьбу с инфекцией, поставившей на колени весь мир. Детская областная упрямо проглядывает мультяшными картинками в холле на стенах из-под груды коробок с одноразовыми шприцами и другим оборудованием, которое помогает спасать жизни.

За стеклянными дверями двухместных палат видны койки с пациентами. У многих на лицах кислородные маски. Выглядит жутковато. Боксы изолированы, в каждой есть туалет, душ и умывальник. Пациентам категорически запрещено их покидать. Процедуры заболевшим проводят в палатах, а на обследования их выводят медики. При этом люди из разных палат не пересекаются. Пациент, прибывший неделю назад, и тот, что поступил днем позже, никогда не встретятся, – это тоже требование безопасности.

«Два месяца не вижу своих детей»

Врач-терапевт городской больницы №9 Татьяна Елистратова трудится в госпитале уже второй месяц. Говорит, сама приняла решение прийти сюда работать: «Профессиональный интерес! Новые больные, новые ситуации, опыт».

Ее рабочий день начинается в семь утра и чаще всего заканчивается после шести часов вечера. Я отвлек ее от работы за компьютером в чистой зоне: симпатичная, стройная, с усталыми глазами...

– Здесь – да, суета, постоянное движение, переживания. Кому-то из больных лучше, а кому-то, наоборот, становится тяжелее, поэтому к физическим стрессам добавляются и постоянные эмоциональные. Но работать здесь лично мне не страшно: у меня и мысли нет, что могу заболеть. Я экипирована, соблюдаю эпидрежим. Страшнее на улице, чем здесь.

Муж Татьяны тоже работает в госпитале. Они оба соблюдают самоизоляцию. А их трое детей живут то у бабушек, то у других родственников.

– Мы два месяца не видели своих детей! Общаемся только через социальные сети и мессенджеры… Это, конечно, непросто. Мечтаю вернуться к нормальной семейной жизни, забрать наконец-то детей к себе. Остается ждать, когда эпидемиологическая обстановка улучшится.

На вопрос, стоит ли работа здесь таких лишений, Татьяна отвечает, как и подобает профессионалу:

– Это возможность получить новый опыт. Колоссальный! Ведь здесь ситуации связаны не только с коронавирусом. Люди поступают с одним, а при обследовании мы выявляем у них другие патологии, не связанные с инфекцией. Бывают случаи по хирургическому профилю, травматологии, акушер-ству. С профессиональной точки зрения мне интересно понимать дальнейшую тактику лечения таких пациентов – это расширяет круг моих знаний. Здесь я познакомилась с другими врачами, мы обмениваемся знаниями, учимся новому. Это бесценный опыт.

Кого подключают к ИВЛ

Сейчас в госпитале основной возраст пациентов – старше 45 лет.

– Молодых привозили больше только в самом начале моей работы, – говорит Татьяна. – Был какой-то период, пик, когда пациентов было очень много. Возможно, это было после выходных. Помню, в первый день, когда я прямо в эйфории сюда шла, увидела вереницу скорых и подумала: «Ой, наверное, их отсюда увозят!» И когда мне объяснили, что вообще-то это поступление, был почти шок.

Спрашиваю Татьяну про клиническую картину «короны» (дай Бог, чтобы эти знания не пригодились).

– Уже сейчас можно сказать, что характерные клинические признаки у болезни есть. И, безусловно, хронические или сопутствующие заболевания их отягощают. Например, коронавирус протекает с микротромбозами – мелкие сосуды забиваются сгустками крови, чаще в легких, что затрудняет дыхание.Поэтому мы учим пациентов обращать внимание даже на то, как они чувствуют себя после похода в туалет. Мелочь, конечно, там совсем маленькое расстояние. Но даже там может возникнуть одышка, цианоз – посинение кожных покровов, пальцев, ногтевых пластин из-за нехватки кислорода. Гипоксия может угрожать жизни.

По словам врача, туляков здесь лечат антибактериальными и противовирусными препаратами плюс симптоматическое лечение, всё по методрекомендациям Минздрава РФ. Терапию подбирают в зависимости от тяжести состояния:

– Смотрим результат РКТ легких, объем поражения легочной ткани, общее состояние пациентов и сопутствующие заболевания. Нельзя сказать, что этому мы назначаем одно, а этому – другое. Бывает, что после поступления одна терапия, но через некоторое время лабораторные показатели ухудшаются, тогда меняется и тактика ведения пациента. Если пациентам не помогает кислородная маска, мы стараемся уложить их в определенные позиции, которые облегчают им дыхание. Например, положение лежа на животе кровоснабжение и питание пораженных отделов легких может улучшить. ИВЛ – крайняя мера.

Если пациент узнаёт врача в экипировке, значит, ему пора домой

По словам врача, пациенты госпиталя хорошо уживаются друг с другом в палатах. А некоторые, более стабильные, помогают тем, кто тяжелее: следят, нажимают кнопку, сообщают врачам об ухудшении состояния соседа.

– Возможностей занять себя чем-то здесь немного – из палат выходить нельзя. Но у людей есть книги, телефоны, по которым они общаются с родственниками. Удивительно, но многие пациенты здесь читают именно бумажные книги, причем и фантастику, и классику.

Несмотря на то, что пациентов в госпитале хоть отбавляй, многие запоминаются. В основном тяжелые, те, кому врач отдает много сил и переживаний.

– Уходишь на выходные домой, а всё равно звонишь сюда, выясняешь, как они там. Вкладываешь всю энергию! Ведь всегда хочешь увидеть положительный результат, чтобы человек не попал в реанимацию. У нас лежала женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Ей было сложно еще и из-за того, что после ее поступления сюда привезли ее близкого родственника. Они находились тут одновременно, но в разных палатах. Очень была тревожная женщина и клинически тяжелая. Я каждый день к ней ходила по нескольку раз. И в реанимацию она все-таки не попала!

Выписывают пациентов по утвержденным федеральным критериям. Вариантов выписки из госпиталя два. При первом пациента отправляют домой на амбулаторное лечение, а актив – всю собранную по нему информацию – передают в поликлинику по месту жительства. На следующий день к пациенту домой должен прийти терапевт, осмотреть и принять решение о необходимости долечивания либо просто наблюдения.

Второй вариант – когда больной перестает нуждаться в кислородной терапии, но ему всё еще нужны антибиотики и противовирусные препараты. Такого пациента сейчас переводят на долечивание в филиал второй Тульской областной больницы на ул. Тимирязева и в госпиталь в манеже «Арсенала». Перемещают пациентов только на спецтранспорте.

Пациенты, конечно же, спрашивают врачей: «Я здесь надолго? Когда домой?» Татьяна говорит, что спешить не нужно.

– Течение заболевания волнообразно: бывает, на фоне вроде бы нормального состояния начинается криз. Поэтому я лучше просто приду к пациенту и скажу, что пора домой. Заранее даты не говорим.

…Медики в госпитале похожи на космонавтов – все экипированы, лиц не разглядеть. У большинства на груди надписи маркером: у кого-то фамилия, у кого-то имя, у кого-то коротко и ясно – «врач».

– Те, кто давно здесь, в определенный момент начинают узнавать нас даже по силуэту и по глазам. Мы шутим: когда приходишь в «красную» зону и пациент узнает тебя в защитном костюме, значит, ему пора готовиться к выписке.

7 наивных вопросов о коронавирусе врачу госпиталя

Скоро Татьяне пора бежать к пациентам, а пока – блицопрос.