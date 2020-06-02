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В Богородицком районе пьяный водитель Mitsubishi врезался в столб
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Богородицком районе пьяный водитель Mitsubishi врезался в столб

В ДТП пострадал 19-летний парень.

1 июня в 7.15 на 1-м километре автодороги «Богородицк — Товарковский — Куркино» в Богородицком районе 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в столб.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,820 мг/л).

В ДТП пострадал 19-летний пассажир автомобиля. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:09 +2
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