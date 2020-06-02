В Богородицком районе пьяный водитель Mitsubishi врезался в столб

Фото УГИБДД по Тульской области.

1 июня в 7.15 на 1-м километре автодороги «Богородицк — Товарковский — Куркино» в Богородицком районе 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в столб.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (0,820 мг/л).

В ДТП пострадал 19-летний пассажир автомобиля. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.