Динамика распространения коронавируса в Тульской области: актуальные графики

Напомним, на данный момент пиковый показатель в регионе был зафиксирован 1 июня.

По состоянию на 2 июня в Тульской области зарегистрировано 4074 случая коронавируса. Выздоровел 1921 человек, умерли 39.

Ранее в региональном оперштабе рассказали, что среди заболевших — жители всех возрастных категорий. Треть — люди среднего возраста (30−49 лет), еще примерно треть — туляки от 50 до 64 лет.

На данный момент пик заболеваемости приходится на 1 июня — в этот день было зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Тульская область вновь вошла в десятку самых зараженных регионов России. Впереди нас — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская области, Дагестан, Ростовская область, Красноярский край и Калужская область.

Отметим, по данным на 1 июня Россия — в тройке самых зараженных стран мира.