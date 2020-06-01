новости
новости
Регистрация
В Тульской области произошло 51 ДТП с участием детей
Фото: avto25.ru

В Тульской области произошло 51 ДТП с участием детей

В связи с началом летних каникул сотрудники региональной Госавтоинспекции напоминают о правилах перевозки юных пассажиров.

В 2020 году на территории Тульской области произошло 51 ДТП с участием детей. Два несовершеннолетних пассажира погибли, ещё 58 получили различные травмы. Самые распространённые причины таких аварий – столкновения, вызванные нарушением правил проезда перекрестков и выездом на встречную полосу.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: перевозить детей в возрасте до 12 лет следует исключительно с использованием специальных удерживающих устройств. Их использование позволяет на 70% снизить смертность среди детей при авариях.

В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф 3000 рублей.

Уважаемые водители! Помните, что вы несете ответственность не только за себя, но и за жизни всех ваших пассажиров, особенно детей. Соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности, не позволяйте детям во время движения высовываться из люка или окна автомобиля. Ребенок должен находиться в безопасности, обеспечить её можете только вы!

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
перевозка детейДТП с участием детейдети-пассажирыУГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекция
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексинском районе полицейские нашли потерявшегося ребёнка
В Алексинском районе полицейские нашли потерявшегося ребёнка
Туляков приглашают в ряды эковолонтёров
Туляков приглашают в ряды эковолонтёров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.