В Тульской области произошло 51 ДТП с участием детей

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В 2020 году на территории Тульской области произошло 51 ДТП с участием детей. Два несовершеннолетних пассажира погибли, ещё 58 получили различные травмы. Самые распространённые причины таких аварий – столкновения, вызванные нарушением правил проезда перекрестков и выездом на встречную полосу.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: перевозить детей в возрасте до 12 лет следует исключительно с использованием специальных удерживающих устройств. Их использование позволяет на 70% снизить смертность среди детей при авариях.

В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф 3000 рублей.

Уважаемые водители! Помните, что вы несете ответственность не только за себя, но и за жизни всех ваших пассажиров, особенно детей. Соблюдайте скоростной режим, не переоценивайте свои возможности, не позволяйте детям во время движения высовываться из люка или окна автомобиля. Ребенок должен находиться в безопасности, обеспечить её можете только вы!