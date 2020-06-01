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В Алексинском районе полицейские нашли потерявшегося ребёнка

В Алексинском районе полицейские нашли потерявшегося ребёнка

Сообщение об исчезновении мальчика поступило в дежурную часть в понедельник, в 17.30. На поиски понадобилось полтора часа.

В дежурную часть МО МВД «Алексинский» поступило сообщение о пропаже 11-летнего мальчика, проживающего в деревне Мясоедово. Мать ребёнка рассказала, что примерно в 11.00 она обнаружила, что сына нет дома.

Сначала родители пытались найти ребенка самостоятельно, но после безуспешных поисков решили обратиться за помощью в полицию. На поиски был ориентирован весь личный состав – обследовались близлежащие населённые пункты, досматривались чердаки и подвалы жилых домов, проверялись нежилые и заброшенные здания.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, около 19.00 мальчик был найден недалеко от места проживания. По факту случившегося проводится проверка, по предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось.

 

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:46 +2
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