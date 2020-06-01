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Туляков приглашают в ряды эковолонтёров

Туляков приглашают в ряды эковолонтёров

Все желающие могут присоединиться к экопроектам, экомарафонам и другим нужным планете делам.

Помощь дежурных по планете сегодня очень нужна во всех уголках России: при вывозе на переработку вторсырья, собранного жителями в своих домах на посадках деревьев, в деле профилактики лесных пожаров в экопросвещении, поддержке важных законодательных инициатив и многих других проектах.

– Справиться со столь масштабными проблемами возможно, только объединив усилия большого количества неравнодушных людей. Мобилизация эковолонтёров – прекрасная возможность присоединиться к единомышленникам, чтобы вместе попытаться справиться с самыми глобальными вызовами современности, – считает руководитель тульского отделения экологического движения «ЭКА» Екатерина Олейник.

Присоединиться к всероссийской команде волонтёров можно на портале Eсowiki.ru в разделе «Экомобилизация». Желающие могут зарегистрироваться на сайте, получить чек-лист «зелёного» добровольца, выбрать те действия, которые они готовы совершить в своём районе, доме или даже не выходя из квартиры, и приступить к их реализации.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:47 +3
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