В России вышел мотивирующий фильм о проблемах современного школьного образования

В первую очередь он адресован школьникам, а также родителям и педагогам. «Профессии будущего» – это попытка откровенного разговора с подрастающим поколением о том, как понять свое предназначение и начать действовать.

Главные герои фильма – пятеро талантливых российских старшеклассников из разных регионов страны. Несмотря на юный возраст, каждый из них уже успел разработать уникальную технологию: зарядка для телефона от тепла тела человека, биоморфный робот, компьютерное зрение на основе нейронной сети, финансовый бот-ассистент, дрон для электросетей, помощник для сдачи ЕГЭ и многое другое. В фильме присутствует ещё один «герой» – «искусственный интеллект». Он живёт вполне активной самостоятельной жизнью, передаёт зрителю дополнительную информацию о героях и их проектах. В российской документалистике такой приём использован впервые.

Свои идеи молодые люди представляют на уникальном проекте «Остров 10-21» – большом образовательном интенсиве по подготовке кадров для цифровой? экономики, который проводится на острове Русский. Герои фильма рассказывают, как они пришли в науку, какие задачи ставят перед собой, кем видят себя через 10–15 лет.

Михаил Чурбанов, продюсер фильма, генеральный директор Свердловской киностудии:

- Этот фильм – результат творчества молодого, сильного и креативного поколения ребят, которым хватает смелости быть интеллигентными, современными, стильными и патриотичными одновременно. Фильм про будущее, про нас, про наших младших, про нашу страну. Там много вопросов, много мыслей, которые заставляют задуматься и дают инсайты для подростков и молодежи.

В рамках закрытых показов фильм «Профессии будущего» посмотрели более 28 000 школьников из 70 регионов страны. По итогам просмотров было проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие 5 426 подростков и 463 педагога. 88,52 % школьников ответили, что картина им понравилась, они назвали её полезной, 76 % сказали, что фильм мотивирует и заставляет задуматься.

Татьяна Третьякова, режиссер фильма:

- Нам хотелось донести до миллионов ребят мысль о том, как важно то, что они могут добиться успеха здесь и сейчас, что молодой возраст – самое ценное время. Особенно сейчас, когда мир стремительно меняется.

Фильм напоминает взрослым о том, что каждый ребенок от рождения является исследователем, и о том, как важно постоянно поддерживать тягу к знаниям. Он помогает понять, что далеко не всегда накопленный «взрослый» опыт является ценным, если речь идет о выборе профессии для подростка.

Более того, иногда именно родительские и педагогические стереотипы приводят к фатальным ошибкам, от которых страдают дети.

Владимир Белотелов, руководитель научной группы Российского квантового центра:

- Конечно, семья должна направлять. Часто молодой человек не знает, чем заняться. Бывает так, что родители говорят: «Ты должен заняться этим, потому что это правильно, это принесет много денег». А у человека другая наклонность. В итоге происходит противоречие. Важная задача родителей – показать ребенку в 7–12 лет всю палитру возможностей: в науке, бизнесе, творчестве.

Одна из острых проблем, которую поднимают авторы фильма «Профессии будущего» – утечка лучших кадров за границу. Героиня фильма Кристина Михайлова, придумавшая зарядку от тепла тела человека, решает продолжить учёбу и работу над изобретением в США. По данным опроса, проведенного после закрытых показов фильма, эта героиня вызвала наибольший резонанс у школьников. Кто-то поддержал ее выбор (12 % опрошенных), другие считают ошибочным развивать свой потенциал в другой стране. По словам авторов картины, именно историю Кристины они воспринимают как вызов для дальнейшей работы.

Наталья Касперская, президент ГК InfoWatch:

- К сожалению, какую тенденцию мы наблюдаем последнее время: построили эффективный пылесос по высасыванию наших мозгов и отправке их за рубеж. И на самом деле программ по удержанию кадров как-то я не заметила. Мне кажется, здесь нужно серьезно задуматься даже на государственном, наверное, уровне, что с этим делать и каким образом нам удерживать людей внутри страны. Потому что это же вопрос и национальной безопасности в том числе. Ясно, что это должна быть какая-то системная работа. И общественности, и государства, и родителей, и образования. И успеем ли мы?

Даша, 14 лет, село Шангалы Архангельской области:

- Для меня этот фильм стал очень важным и мотивирующим. Теперь мне хочется изучать любимые предметы более глубоко, а не только в рамках учебной программы.

Фильм снят Свердловской киностудией и студией АРТ-продакшен. Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке.

В конце 2020 года выйдет вторая часть фильма «Профессии будущего». А в начале 2021-го ожидается премьера третьей части картины. Героем проекта может стать любой школьник. Предложить его кандидатуру можно на сайте фильма.

Посмотреть фильм можно на официальном сайте https://профессии-будущего.рф, в официальных аккаунтах фильма «Профессии будущего» в социальных сетях Одноклассники, VK, Facebook, YouTube, а также в мультимедийном сервисе Okko.