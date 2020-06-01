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Госпиталь в манеже «Арсенала» начал принимать первых пациентов с COVID-19

Госпиталь в манеже «Арсенала» начал принимать первых пациентов с COVID-19

В данный момент там находится шесть больных коронавирусом.

С 1 июня госпиталь, расположенный в манеже стадиона «Арсенал», начал принимать первых пациентов с COVID-19. Об этом Myslo рассказали в региональном минздраве.

Напомним, здесь будут находиться больные коронавирусом туляки, которые переносят заболевание в легкой форме и в домашних условиях не могут обеспечить самоизоляцию (живет, например, в общежитии или в квартире с пожилыми родственниками либо у него многодетная семья и т. д.), а также те, кто перенес тяжелую стадию в условиях стационара больниц Тулы, стабилизировался и теперь нуждается в долечивании.

В палатах установлено по две кровати и две тумбочки, безопасная ультрафиолетовая лампа, освещение у каждой кровати, кнопка вызова медперсонала, датчик дымозадымления. Закрывать вход в палату будут шторки из негорючего материала. Для удобства пациентов госпиталь оборудован бесплатным wi-fi.

Как устроен госпиталь в манеже «Арсенала», читайте в нашем специальном материале здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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