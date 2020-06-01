новости
новости
Регистрация
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля
Фото: duma.gov.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля

Об этом заявил президент Владимир Путин.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Как сообщает РИА «Новости», президент Владимир Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках.

Напомним, ранее голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса Владимир Путин объявил о его переносе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:54 −29
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Путин
Место
Тула
Прочее
конституцияпоправки в Конституцию

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» не продлил контракт с Берхамовым
«Арсенал» не продлил контракт с Берхамовым
В России вышел мотивирующий фильм о проблемах современного школьного образования
В России вышел мотивирующий фильм о проблемах современного школьного образования
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.