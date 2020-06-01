Фото: duma.gov.ru.

Об этом заявил президент Владимир Путин.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Как сообщает РИА «Новости», президент Владимир Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках.

Напомним, ранее голосование по поправкам было назначено на 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса Владимир Путин объявил о его переносе.